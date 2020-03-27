 

Какие фильмы популярны у россиян во время карантина: топ продаж онлайн-кинотеатров

27.03.2020, 18:06, Новости дня

Угроза распространения коронавируса заставила многих россиян сидеть по домам. Одно из популярных занятий — просмотр фильмов. Какие кинокартины особенно популярны у пользователей онлайн-сервисов? "Фильм Про" обнародовал топ продаж цифровых релизов.

Для составления рейтинга использованы данные крупнейших российских онлайн-платформ, в числе которых Ivi, Wink, Okko, Megogo, КиноПоиск HD, iTunes, Google Play и Tvzavr.

На первой строчке оказалась лента "Джуманджи: Новый уровень". Фильм собрал в мире около 796 миллионов долларов.

Второе место занял фильм "Заражение". Это фильм 2011 года, но получил большую популярность в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. В ленте Содерберга рассказывается об опасной инфекции, которая унесла за несколько месяцев жизни 26 миллионов человек.

На третьем месте "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Премьера этого фильма на онлайн-платформах была назначена раньше, чтобы люди на карантине могли скорее увидеть продолжение популярных приключений.

В топ-20 наиболее продаваемых фильмов также вошла лента "Джокер", которая одержала победу в двух номинациях премии "Оскар".

Единственной российской картиной в списке оказалась работа Клима Шипенко "Холоп", снятая при участии телеканала "Россия 1".

Смотрите хорошие фильмы и не болейте! Ранее космонавт Антон Шкаплеров дал советы, как можно разнообразить самоизоляцию.



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