Какие фильмы популярны у россиян во время карантина: топ продаж онлайн-кинотеатров
27.03.2020, 18:06, Новости дня
Угроза распространения коронавируса заставила многих россиян сидеть по домам. Одно из популярных занятий — просмотр фильмов. Какие кинокартины особенно популярны у пользователей онлайн-сервисов? "Фильм Про" обнародовал топ продаж цифровых релизов.
Для составления рейтинга использованы данные крупнейших российских онлайн-платформ, в числе которых Ivi, Wink, Okko, Megogo, КиноПоиск HD, iTunes, Google Play и Tvzavr.
На первой строчке оказалась лента "Джуманджи: Новый уровень". Фильм собрал в мире около 796 миллионов долларов.
Второе место занял фильм "Заражение". Это фильм 2011 года, но получил большую популярность в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. В ленте Содерберга рассказывается об опасной инфекции, которая унесла за несколько месяцев жизни 26 миллионов человек.
На третьем месте "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Премьера этого фильма на онлайн-платформах была назначена раньше, чтобы люди на карантине могли скорее увидеть продолжение популярных приключений.
В топ-20 наиболее продаваемых фильмов также вошла лента "Джокер", которая одержала победу в двух номинациях премии "Оскар".
Единственной российской картиной в списке оказалась работа Клима Шипенко "Холоп", снятая при участии телеканала "Россия 1".
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