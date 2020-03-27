 

Банк Канады сократил процентные ставки до 0,25%

27.03.2020, 18:06, Новости дня

Банк Канады снизил процентные ставки в третий раз за несколько недель и объявил, что крупномасштабная программа покупки активов поможет защитить экономику страны от последствий коронавируса, передает Bloomberg.

Центральный банк в пятницу снизил свою учетную ставку еще на полпроцента до 0,25 процента, добавив в заявлении, что такое незапланированное решение позволяет снизить ставку до эффективной нижней границы.

Банк Канады также объявил о планах новой программы покупки ценных бумаг и о покупке государственных ценных бумаг на 5 миллиардов долларов в неделю.

Такое решение было принято регулятором на фоне быстро ухудшающихся условий, в том числе потоком заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, что указывают на то, что экономика Канады готовится к одному из самых резких падений экономической активности в истории.

Банк Канады последний раз снижал ставки до этих уровней в 2009 году, во время мирового финансового кризиса. Переход к крупномасштабным покупкам активов также станет первым в истории страны так называемым количественным смягчением.

Этот шаг со стороны центрального банка страны стал частью волны снижения учетной ставки и приблизил базовую ставку Канады к большинству других промышленно развитых стран.

Банк Канады теперь три раза снижал процентные ставки в этом месяце в обще счете на 1,5 процентных пункта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / США ввели санкции в отношении пяти иранских чиновников

25.02 / В Египте объявлен трехдневный траур из-за смерти Мубарака

21.02 / Раскрыты характеристики недорогого смартфона BQ Magic O с функцией пауэрбанка

04.03 / Политика: «Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

18.03 / Минфин в 2019 году купил почти 3 трлн рублей в иностранной валюте

14.02 / Четыре украинки добыли медали на чемпионате Европы по борьбе

11.03 / Google оштрафовали в Швеции на $8,3 млн

27.02 / Бывший депутат Рады «казак» Гаврилюк начал работать таксистом

27.03 / Forbes – лучше, чем на Рождество — онлайн-продажи вина бьют все рекорды на фоне карантина

04.02 / BP: коронавирус лишил спрос на нефть около трети роста в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска