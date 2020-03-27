Банк Канады сократил процентные ставки до 0,25%

27.03.2020, 18:06, Новости дня

Банк Канады снизил процентные ставки в третий раз за несколько недель и объявил, что крупномасштабная программа покупки активов поможет защитить экономику страны от последствий коронавируса, передает Bloomberg.

Центральный банк в пятницу снизил свою учетную ставку еще на полпроцента до 0,25 процента, добавив в заявлении, что такое незапланированное решение позволяет снизить ставку до эффективной нижней границы.

Банк Канады также объявил о планах новой программы покупки ценных бумаг и о покупке государственных ценных бумаг на 5 миллиардов долларов в неделю.

Такое решение было принято регулятором на фоне быстро ухудшающихся условий, в том числе потоком заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, что указывают на то, что экономика Канады готовится к одному из самых резких падений экономической активности в истории.

Банк Канады последний раз снижал ставки до этих уровней в 2009 году, во время мирового финансового кризиса. Переход к крупномасштабным покупкам активов также станет первым в истории страны так называемым количественным смягчением.

Этот шаг со стороны центрального банка страны стал частью волны снижения учетной ставки и приблизил базовую ставку Канады к большинству других промышленно развитых стран.

Банк Канады теперь три раза снижал процентные ставки в этом месяце в обще счете на 1,5 процентных пункта.