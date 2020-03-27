COVID-19 : Кинологи дали рекомендации россиянам по выгулу собак

27.03.2020, 17:53, Разное

В условиях карантина в связи с пандемией коронавируса жизнь людей претерпела множество изменений. О некоторых из них рассказали кинологи, дав свои рекомендации для владельцев собак.

Избежать заражения поможет правило, которому большинство следовало и раньше. Собаки в основном приучены к выгулу ранним утром или поздним вечером. В это время вероятность каких-либо контактов значительно меньше. В любом случае можно дополнительно использовать предупреждающий знак, например, ленту желтого цвета как сигнал нежелательности общения. Пожилым людям, включенным в группу риска, следует доверить собаку молодым родственникам или специальным центрам поддержки. Наличие намордника и поводка так же предусмотрены правилами. Безусловно, не следует разрешать питомцу поднимать что-либо с земли. Во время выгула не рекомендуется без необходимости прикасаться к животному, разрешать облизывать руки или тереться о ноги.

Для выхода на улицу желательно иметь отдельную одежду. После возвращения нужно вымыть лапы собаки и попону. Тщательное мытье собственных рук после выхода на улицу является одним из обязательных условий карантина.