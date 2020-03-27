Фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров

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27.03.2020, 17:53, Разное

Картина «14+» на YouTube собрала более 100 миллионов просмотров. Об этом на своей странице в Facebook рассказал режиссер ленты Андрей Зайцев.
«Фильм получил огромную популярность по всему миру. Сейчас в общем доступе имеются версии картины с английскими, немецкими, итальянскими и французскими субтитрами. Очень приятно читать положительные отзывы о ленте, работу над которой вела огромная команда. Уже сейчас мы занимаемся подготовкой сценария продолжения картины, получившего название «»18+». Надеюсь, что официальный анонс фильма будет в ближайшее время», – отметил Зайцев.
Картина «14+» рассказывает историю любви в спальном районе мегаполиса. Главные герои Леша и Вика случайно встречаются на одной из вечеринок, но не могут быть вместе из-за вражды между их школами. Родители также оказывают на них давление, из-за чего ситуация становится все более напряженной. В итоге только любовь позволяет молодым людям справиться со всеми проблемами.

Андрей Зайцев также снял ленту «Блокадный дневник», основанную на воспоминаниях жителей блокадного Ленинграда и произведениях Ольги Берггольц. Несмотря на то, что фильм был готов еще в середине текущего года, он пока не увидел свет.



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