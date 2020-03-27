 

ПФР досрочно организовал перечисление денег «Почте России»

27.03.2020, 17:53, Разное

Сотрудники Пенсионного фонда страны организовали перечисление денежных средств оператору отечественной государственной почтовой сети «Почта России» и иным финансово-кредитным учреждениям, для того чтобы в апреле пенсии могли быть в полной мере и своевременно выплачены получателям. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Говорит Москва».
Речь идёт о денежных средствах в размере 113,2 миллиарда рублей – именно такая сумма перечислена в вышеупомянутые структуры. В неё также входят единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, а именно 17,7 миллиарда рублей.

Ранее Дмитрий Песков дал разъяснение для людей касательно нюансов, связанных с объявлением Владимиром Путиным грядущей недели нерабочей.



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