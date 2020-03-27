 

Лидер итальянской партии назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов»

27.03.2020, 17:53, Новости дня

Лидер самой популярной в Италии партии «Лига», экс-вице-премьер Маттео Сальвини подверг ЕС критике за медленное реагирование на преодоление последствий коронавируса и пригрозил, что страна может выйти из Евросоюза.

«Это безумие. Европа берет еще 15 дней для того, чтобы решить, что делать и кому и как помогать, если помогать. В чрезвычайных условиях, когда люди умирают сегодня от воспаления легких, а завтра, возможно, будут умирать от бедности», – сказал Сальвини, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание affaritaliani.it.

Он также ответил на вопрос о противоречиях внутри Евросоюза по мерам, принимаемым для преодоления последствий пандемии.

«Это вовсе не «союз», это гнездо змей и шакалов. Сначала мы победим вирус, а потом подумаем о Европе. И, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив», – заключил Сальвини.

Ранее губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана назвал «шакалами» критикующих Россию за помощь Италии.



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