Ситуацию в экономике США сравнили с Великой депрессией

27.03.2020, 17:53, Новости дня

Экономика США на фоне коронавируса вступила в глубокую рецессию, похожую на Великую депрессию, пишет газета The Washington Post.

Нынешняя ситуация в США, по мнению издания, сравнима с кризисом прошлого века в связи с тем, что в стране прекратили работу многие предприятия, спровоцировав массовые увольнения и угрожая вызвать цепную реакцию банкротств и финансовых потерь для крупных и малых компаний.

При этом меры, которые предпринимаются властями США «не остановят глубокий экономический спад и не будут достаточным для поддержания работников», если вызванный коронавирусом кризис продлится более месяца или двух, информирует ТАСС.

«Мы все считаем, что рецессия имеет экономическую основу, но она не имеет никакого отношения к экономике. Речь идет буквально о попытках держаться подальше друг от друга», – приводит издание слова эксперта Американского института предпринимательства Апарна Матура.

СМИ отмечает, что властям «пришлось остановить примерно половину экономики и убедить большую часть работающего населения оставаться дома в стремлении спасти как можно больше жизней».

Многие компании вынуждены уволить своих сотрудников, что уже привело к рекордному росту безработицы в США. При этом другие работодатели начали сокращать зарплаты своих сотрудников в среднем на треть. The Washington Post пишет, что на данный момент остается открытым вопрос, идет ли речь о продолжительном спаде, или кризис прекратится уже в ближайшее время.

Президент Дональд Трамп хочет частично возобновить работу частного сектора страны к 12 апреля, однако экономисты и эксперты в области здравоохранения полагают, что это может привести к росту жертв коронавируса.

Ранее стало известно, что США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом. По оценкам The New York Times, коронавирусом в США инфицированы более 81 тыс. человек.

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на рекордные 3 млн.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что, несмотря на резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дональд Трамп объявил о скором ослаблении, а впоследствии и полной отмене всех карантинных мер. Многие уверены, что президент тем самым ведет страну к пропасти.

Всего тенты и грузовики могут вместить в себя 3,5-3,6 тысячи трупов, сообщила Ворси-Дэйвис. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.