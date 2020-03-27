У сотрудника Газпрома подтвердился коронавирус

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27.03.2020, 17:48, Новости дня

У сотрудника Газпрома диагностировали коронавирус, устанавливается круг контактировавших с ним людей, сообщили в пресс-службе компании.

«Несколько дней назад работник ПАО «Газпром», находясь в отпуске в России, почувствовал недомогание. Взятая проба на коронавирус дала положительный результат», – сказали в Газпроме, передает РИА «Новости».

Работника отправили на госпитализацию, он чувствует себя хорошо, состояние стабильное.

«Предпринимаются все необходимые меры, в том числе связанные с установлением круга контактировавших с ним», – добавили в компании.

Коронавирус обнаружили у многих известных людей: спортсменов, музыкантов и актеров. Так, актриса Ольга Куриленко и актер Том Хэнкс вылечились от коронавируса. Также коронавирус обнаружен у певца Пласидо Доминго, актера Идриса Эльбы и писателя Бориса Акунина.



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