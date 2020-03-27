Росавиация опровергла планы по ограничению полетов внутри России

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27.03.2020, 17:48, Новости дня

Официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта сообщил, что Росавиация не предлагала ограничить перелеты внутри России.

«Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала», – сообщил он передает ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Росавиация якобы предложила правительству для предотвращения распространения коронавируса «серьезно ограничить авиасообщение внутри России, прежде всего Москвы с регионами». Издание указывало, что якобы рассматривается вариант прямого запрета на перелеты, оставив лишь отдельные рейсы.

Напомним, с 27 марта РФ закрыла все международные полеты, исключение – вывозные рейсы для доставки граждан РФ домой, грузовое и почтовое авиасообщение. Также в РФ назвали сроки возвращения организованных туристов в домой.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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