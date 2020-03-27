В Минэнерго рассказали о сценариях роста и падения цен на нефть

27.03.2020, 17:48, Новости дня

Стоимость нефти к концу 2020 года повысится, но все зависит от ситуации с коронавирусом, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Сейчас рынок находится в панике, цена падает до того уровня, где начинается «уничтожение предложения», сказал Сорокин в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что РФ сможет выдерживать цену на нефть в 25 долларов за баррель в течение полугода.

Как только рынок увидит первые индикаторы восстановления спроса после завершения карантина в нескольких странах, инвесторы начнут «думать более фундаментально», и цена сбалансируется на уровне 40-45 долларов за баррель, отметил чиновник.

Сорокин добавил, что ведомство пока не рассматривает сценарий, при котором цена в 25 долларов за баррель установится на долгосрочный период. Он отметил, что в случае, если цена на нефть на этом уровне будет держаться два-три года, то это создаст для РФ большие проблемы.

Газета ВЗГЛЯД писала, как коронавирус изменит мировой рынок нефти.

Японское издание «Нихон кэйдзай» заявило, что ценовая война, разразившаяся между Москвой, Эр-Риядом и Вашингтоном, грозит миру наступлением эпохи нефти по 20 долларов за баррель.