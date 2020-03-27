Актриса Таисия Вилкова вышла замуж

27.03.2020, 17:41, Разное

В пятницу, 27 марта, 23-летняя Таисия Вилкова и 32-летний Семен Серзин официально зарегистрировали свои отношения в Тверском отделении загса города Москвы. Для церемонии влюбленные выбрали весьма символическую для обоих дату – День Театра. Их друзья поспешили опубликовать первые фотографии молодоженов в Instagram.

Каждый год в этот день я мучительно ищу объединяющее фото, чтобы поздравить моих любимейших ближайших цеховых друзей. Но сегодня – везуха!!! Что можно было придумать более объединяющее и духоподъемное, чем вот! Одним домашним театром Больше! С Днем!!!

– написал друг пары.

Пупсики,

– коротко описала новоиспеченных супругов актриса театра и кино, член труппы “Мастерской Брусникина” Марина Васильева. Еще молодоженов поздравила актриса Юлия Башорина, написав “Счастье!!! Любовь!!! Весна!!! #покавседома”. Коронавирус внес свои коррективы в свадебные наряды Таисии и Семена – на одном из снимков они позируют в масках.

23-летняя Таисия Вилкова – актриса театра и кино, дочь продюсера Дарьи Гончаровой и актера Александра Вилкова (о молодых наследницах кинодинастий мы писали здесь в апреле прошлого года). Девушка начала сниматься в кино еще в возрасте 7 лет, а, повзрослев, окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ в мастерской Евгения Писарева. Сейчас Таисия служит в Московском театре имени Пушкина. Получила широкую известность по ролям в сериалах “Деффчата” и “Фарца”, фильмам “Гоголь”, “Елки последние” и “Елки новые”. На данный момент в ее фильмографии уже 33 киноработы и 8 театральных работ, некоторые из которых поставил как раз Семен Серзин. Таисия ни разу не комментировала отношения с Семеном, не давала на этот счет никаких интервью и лишь в последнее время стала публиковать совместные снимки, поэтому не известно, когда именно начался их роман. В октябре прошлого года Семен был в числе гостей на празднике в честь ее дня рождения.

В преддверии нового 2020 года Таисия дала большое интервью HELLO! и рассказала о планах на свой год по китайскому календарю. Полную версию беседы можно прочитать здесь.