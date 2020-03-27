Леонид Агутин дал онлайн-концерт из дома и побил рекорд Робби Уильямса

27.03.2020, 17:41, Разное

С введением карантина были запрещены массовые мероприятия во всех странах мира. Не растерявшись, музыканты, по обыкновению собирающие многотысячные стадионы, принялись давать концерты прямо из дома. Джон Ледженд, Крис Мартин, Чарли Пут и многие другие звезды присоединились к акции #stayathome, устроив праздник для своих поклонников.

Несколько дней назад к движению примкнул Робби Уильямс, собрав 10 тысяч зрителей у экранов мобильных телефонов. Но и это, оказалось, не предел. Вчера вечером “Концерт в тапочках” провел в прямом эфире Леонид Агутин. Ровно час он играл на синтезаторе и пел любимые всей страной хиты – “Летний дождь”, “На сиреневой луне” и другие. Эфир привлек более 20 тысяч зрителей, которые на протяжении всего выступления оставляли музыканту теплые послания и заказывали песни на “бис”.

Спасибо всем, кто был! В конце не договорил про здоровье, к сожалению, но я вам его искренне желаю! Не знаю, как получилось, но, если что, ещё раз посмотреть можно в YouTube,

– поблагодарил поклонников после эфира Агутин.

Леонид АгутинКонцерт предварял еще одно важное событие в жизни музыканта. Сегодня, 27 марта, выходит новый альбом La Vida Cosmopolita, который Агутин записал на испанском языке.

Конечно же, не только я работал над этой пластинкой. Мощная бригада профессионалов приложила серьёзные усилия и задействовала самые искренние душевные ресурсы для создания этого, скажем так, продукта. Просто именно я должен был быть автором мелодий, исполнителем, лидером и вдохновителем проекта, пропагандирующим музыкальный стиль, которым я занимаюсь всю основную жизнь и считаю своим главным творческим и профессиональным приобретением. И что особенно важно – на родном языке носителей этой культуры! Уверен, дорогие мои друзья, что вы не будете разочарованны как минимум качеством и уровнем, а там уж, как говорится, на вкус и цвет… )

– рассказал про альбом музыкант.

Премьера первого сингла с пластинки – дуэта Агутина с аргентинским исполнителем Диего Торресом Quedate – состоялась 28 февраля 2020 года. В записи альбома La Vida Cosmopolita приняли участие множество приглашенных латиноамериканских музыкантов.