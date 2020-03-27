 

Китай предложил США помощь в борьбе с коронавирусом

27.03.2020, 17:35, Новости дня

Утром в пятницу президент Дональд Трамп сообщил, что у него состоялась «очень хорошая беседа» с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент сообщил об этом в Твиттере.

«Только что завершилась очень хорошая беседа с председателем Китая Си Цзиньпином. Очень подробно обсудили коронавирус, причиняющий ущерб большей части нашей планеты. Китай через многое прошел, выработав глубокое понимание вируса. Мы плотно работаем вместе. Большое уважение!» – написал президент в своем твите.

В то же время, как отмечает корреспондент «Голоса Америки» Кеннет Шварц, в ходе недавних пресс-брифингов Трамп не демонстрировал «большого уважения» к Китаю, отпуская пренебрежительные замечания по поводу того, как Пекин смог справиться со вспышкой инфекции. Президент США часто называет COVID-19 «китайским вирусом».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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