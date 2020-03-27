 

Власти Майами ввели в городе комендантский час

27.03.2020, 17:35, Новости дня

Власти города Майами приняли решение о введении комендантского часа, который начнет действовать с 22:00 пятницы, 27 марта. Решение было принято в минувшую среду в связи со вспышкой COVID-19 – острого респираторного заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Miami Times.

Комендантский час – запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в определённое время суток лицам, не имеющим соответствующего разрешения – будет действовать с 22:00 до 5:00 утра.

Во время комендантского часа городская полиция будет иметь право останавливать, допрашивать и арестовывать людей, находящихся в это время на улице. Исключения касаются только людей, которые едут на работу или с работы домой, обращаются за медицинской помощью или выгуливают собак в пределах 75 метров от дома.

Власти Майами перекрыли доступ горожан к пляжам

24 марта власти города рекомендовали всем жителям города оставаться дома и запретили работу всех бизнесов, не имеющих первостепенного значения. Ранее подобные меры по ограничению работы предприятий и компаний были введены многими американским городами, включая Вашингтон и Нью-Йорк.

Майами – крупнейший город в округе Майами-Дейд, в нем проживают более 450 тысяч человек. Комендантский час также введен в других городах, входящих в состав округа, в том числе в Северном Майами-Бич, Санни-Айлс-Бич и Майами-Бич.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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