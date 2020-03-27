В ночь на 29 марта Украина переходит на летнее время

27.03.2020, 17:32, Новости дня

В ночь с 28-го на 29 марта Украина переходит на летнее время – стрелки часов необходимо перевести на один час вперед.

Согласно действующему постановлению Кабинета Министров, принятому в 1996 году, ежегодный переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта в 3:00 ночи.

Переход на летнее время происходит для более эффективного использования энергоресурсов с увеличением светового дня.

В странах Евросоюза с 2021 года практика корректировки времени с учетом сезонности будет отменена – решение об отмене было принято Европейским парламентом 6 марта 2019 года. Законодательную инициативу выдвинула Европейская комиссия, предлагавшая отменить перевод часов уже в 2019 году. Депутаты Европарламента отложили вступление закона в силу на два года.