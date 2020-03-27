МВФ и Украина договорились по законопроекту, который запрещает возврат “ПриватБанка” Коломойскому – СМИ

27.03.2020, 17:32, Новости дня

Украина и Международный валютный фонд согласовали параметры новой редакции законопроекта, который запрещает возвращение национализированных банков прежним владельцам, пишет “Экономическая правда” со ссылкой на участников переговоров.

Собеседники издания отмечают, что в случае оперативного принятия документа МВФ может в короткие сроки одобрить выделение увеличенного объема помощи Украине. На первом этапе Киев может получить около $4 млрд, из которых $2–2,5 млрд – транш от Фонда, вторая часть – от ЕС, Всемирного банка и других доноров.

Участники переговоров по согласованию компромиссного варианта документа заявили “Экономической правде”, что представители Фонда во время последнего визиты “хотели [получить] максимум гарантий, что банки не вернутся [бывшим] владельцам и средства МВФ (косвенно) не попадут в руки олигархов, когда государство заплатит компенсацию за незаконную национализацию”.

Компромиссный законопроект, который, по словам источника в правительстве, в некоторых моментах даже жестче предыдущего, был внесен в Верховную Раду 24 марта. По данным ЭП, этот проект может быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний парламента – возможно, на внеочередной сессии в субботу, 28 марта.

“Сейчас в проекте больше процедурных гарантий, что банки не вернутся прежним владельцам. Акционеры получат право лишь на компенсацию в денежной форме”, – сказал источник в правительстве.

Представитель Нацбанка на условиях анонимности сообщил изданию, что главными требованиями МВФ были два момента: “Что банк не возвращается в собственность экс-акционеров, и что компенсация возможна, если она рассчитана только определенным образом, а никак не иначе”.

Собеседник уточнил, что “в предыдущей версии законопроекта речь шла о том, что возмещаются только убытки”. “Сейчас возмещение распространяется и на упущенную выгоду, и на нанесенный моральный ущерб. Тем самым ликвидируется нарушение Конституции, на основании которого законопроект мог быть обжалованы”, – отметил он.

В порядок установления размера ущерба и выплаты компенсации вносится несколько важных изменений: во-первых, устанавливается, что причиненный вред может быть компенсирован только в денежной форме (таким образом исключается возможность возврата банка экс-собственникам); во-вторых, суды могут рассматривать решения госорганов о национализации или выводе банков с рынка только в части соблюдения процедуры, но не могут ставить под сомнение оценки и экспертизу профильных регуляторов (НБУ, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку).

Размер “реального ущерба” бывшим владельцам будет определять международная аудиторская фирма.

Кроме того, законопроект устанавливает, что обжалование решений Национального банка и других органов не останавливает их действия: если банк признан неплатежеспособным, он таким и останется. Признание решения НБУ противоправным не восстанавливает состояние и правовой статус банка, что “не позволит “банкам-зомби” вернуться или претендовать на возвращение на рынок”.

Прежде чем законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента, его и альтернативные законопроекты должен рассмотреть профильный комитет Рады. Как отмечает ЭП, на данный момент информации о том, когда может состояться заседание комитета, нет.

“ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. Перед национализацией финучреждение было признано неплатежеспособным. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что “ПриватБанк” ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.

В феврале 2020 года глава правления “ПриватБанка” Петр Крумханзл заявил, что существует “реальный риск” возврата банка бывшим владельцам.

Президент Украины Владимир Зеленский, который до избрания главой государства был бизнес-партнером Коломойского, утверждал, что в вопросе “ПриватБанка” “будет защищать только интересы государства”.