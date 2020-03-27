Из-за коронавируса Китай закрыл границу для иностранцев

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27.03.2020, 17:32, Новости дня

Китай ввел временный запрет на въезд в страну иностранцев с действующими китайскими визами и видами на жительство.

Новые правила вступили в силу в полночь 28 марта, сообщила Государственная миграционная служба страны.

Такое решение было принято “ввиду быстрого распространения новой эпидемии коронавируса по всему миру”, сказано в заявлении.

Запрет не распространяется на несколько видов виз, в том числе на дипломатические и служебные.

“Китайская сторона будет корректировать вышеуказанные меры в соответствии с эпидемической ситуацией с помощью отдельных объявлений”, – отметили в ведомстве. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане (провинция Хубэй), где проживает более 11 млн человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Чтобы сдержать распространение инфекции, китайские власти в январе ввели строгие карантинные меры, 13 городов в провинции Хубэй были фактически заблокированы. 25 марта ограничения начали снимать. 

Агентство Xinhua со ссылкой на данные Государственного комитета по делам здравоохранения КНР сообщило 28 марта, что за прошлые сутки в стране было зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 54 были завезены из-за рубежа. Один новый локальный случай заболевания произошел в провинции Чжэцзян. 

Всего в стране подтверждено 81 340 случаев COVID-19, 74 588 пациентов вылечились, 3292 человека умерли. Власти считают, что 595 человек из общего количества заболевших въехали в страну инфицированными. 

Гонконгская газета South China Morning Post пишет, что за неделю 16–22 марта в Китае было зарегистрировано только 233 новых случая заболевания, тогда как в других странах – 166 тыс. Это сопоставимо с темпами распространения инфекции в Китае в начале февраля, отмечает издание. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 550 тыс., из них 25 035 человек умерли, более 127 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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