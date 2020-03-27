Ученые выяснили, может ли коронавирус передаваться через воду

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27.03.2020, 17:30, Разное

Ученые из США выяснили, может ли коронавирус передаваться через воду. По словам специалистов Стэндфордского университета, такой тип распространения не является основным.
Эксперты отмечают, что пока информация о поведении нового вируса в условиях окружающей среды отсутствует, так как его штамм пока не был изучен в полной мере. Кроме того, патоген может мутировать в процессе передачи. Коронавирус часто защищен липидами от внешнего воздействия, что повышает его выживаемость в несколько раз.

«COVID-19 способен жить вне тела долгое время, но это не означает, что он передается через воду. Жидкость не может быть основным путем его распространения, так как в ней содержатся всевозможные примеси, так или иначе сказывающиеся на жизнедеятельности вируса. Могут быть случаи, когда человек взаимодействует с водой, загрязненной фекалиями. Тогда возможность передачи коронавируса возрастает», – рассказали специалисты.
Ученые отметили, соблюдение норм гигиены и карантина позволит существенно снизить риск заражения коронавирусом. Употребление неочищенной воды чревато серьезными последствиями и без учета пандемии. Специалисты рекомендуют мыть руки не менее 40 секунд и использовать антисептические смеси.



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