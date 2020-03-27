Актер из Грузии рассказал о съемках в российском сериале

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27.03.2020, 17:30, Новости дня

Актер Тбилисского театра имени Шота Руставели Леван Хурция, который сыграл одну из главных ролей в российском телесериале «Колл-центр», рассказал, что создатели хотели своим выбором продемонстрировать любовь к Грузии. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Моего героя зовут Давид. У него похищают ребенка, а потом он оказывается в изоляции вместе с группой людей. Давид владеет строительной компанией и поначалу думает, что сына похитили из-за денег, но сюжет разворачивается совершенно иначе», – рассказал Леван Хурция грузинским журналистам.

По его словам, сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чулов «искали грузинского актера, с грузинским духом».

«Они очень любят Грузию и хотели продемонстрировать это делом. Я сказал им, что в сериале должен звучать грузинский язык. И они на это согласились», – рассказал актер.

«Отношение Наташи Меркулова и Алексея Чулова к Грузии было для меня главной движущей силой в этом проекте», – отметил он.

С 2008 года между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, однако поддерживаются экономические и культурные связи.



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