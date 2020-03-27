Huawei P40 Pro назвали самым медленным флагманом современности

27.03.2020, 17:30, Разное

Смартфон Huawei P40 Pro назвали самым медленным флагманом современности из-за результатов тестов на бенчмарке AnTuTu. Устройство получило всего 482 тысячи баллов, не обойдя даже некоторых представителей среднего ценового сегмента.

Прибор продемонстрировал результаты, сопоставимые с флагманом минувшего года под названием Huawei Mate 30. Версию P40 Pro испытывали при частоте обновления изображения в 60 герц, хотя производитель заявил возможности в полтора раза больше. При активации 90 герц производительность процессора и графического адаптера смартфона может уменьшиться.

Многие эксперты отмечают, что ситуацию может исправить устройство Huawei Mate 40, которое будет работать на основе процессора Kirin 1020. Нынешний флагман уступил даже Vivo Nex 3 5G, который ранее был самым дорогим смартфоном с минимальной производительностью. Устройство обошел и Xiaomi Mi 10 Pro, представленный в начале марта.

Huawei P40 обошел всех конкурентов в тестах искусственного интеллекта. Исполнительный директор компании Ричард Ю отметил, что смартфон располагает самым современным AI, способным выполнять массу базовых задач в автономном режиме.