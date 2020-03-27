 

Тилль Линдеманн попал в реанимацию с коронавирусом

27.03.2020, 17:23, Разное

В немецкой прессе появились данные о том, что солист группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с COVID-19. Сейчас певец помещен в инфекционную больницу в Берлине, пишет сайт “Комсомольская правда”.

Примечательно, что не так давно Тилль гулял по закрытой зоне в Чернобыле, катался на заброшенных аттракционах, бродил по забытым магазинам, но слег именно на своей исторической родине. В Сети шутят, что девушкам из его свежего провокационного клипа нужно срочно сдать анализы на коронавирус.



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