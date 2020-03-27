 

По экономике Китая ударила вторая волна кризиса

27.03.2020, 17:16, Новости дня

В Китае наблюдается «вторая волна» кризиса на фоне эпидемии коронавируса из-за задержки оплаты и отмены заказов в европейских и американских фирмах.

Менеджер по экспорту компании Shandong Pangu Industrial Co Грейс Гао сообщил Bloomberg, что продажи в апреле-мае 2020 года могут сократиться на 40% по сравнению с объемами прошлого года.

«Это определенно вторая ударная волна для экономики Китая», – сообщил экономист из Australia & New Zealand Banking Group Син Чжаопэн. По его словам, пандемия влияет на производство в Китае двумя путями: снижается спрос и нарушаются цепочки поставок.

Ранее стало известно, что США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.



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