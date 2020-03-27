Американские медики рассказали о вредном воздействии шума на организм человека

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27.03.2020, 17:09, Разное

Американские медики отметили вредное воздействии шума в целом на организм человека. Помимо снижения слуха и психологической нагрузки, возможны любые нарушения здоровья.
Реакция людей на шум разного уровня может быть различной. Установлено, что длительное воздействие 70-90 дБ губительно для нервной системы, более 100 дБ способно не только снизить слух, но и привести к глухоте. Ощущение звона в ушах после рок-концерта уже свидетельствует о том, что за полученное удовольствие человек заплатил своим здоровьем. Раздражение же, которое он испытывает от громкой музыки, вызывает повышение частоты сокращений сердца. В свою очередь это способствует ухудшению работы всей сердечно-сосудистой системы.

Исследования доказали взаимосвязь между шумом и повышенным риском развития гипертонии, инфаркта и стенокардии. Этот риск накапливается малыми дозами, но представляет большую проблему для здоровья населения. Ученые говорят, что при снижении шумового загрязнения окружающей среды всего на пять децибел, американцы ежегодно могли бы экономить $3,9 млрд, которые сегодня вынуждены тратить на лечение заболеваний сердца и сосудов.

Последствия же стрессовой ситуации часто бывают непредсказуемыми. Необходимость выполнять мыслительные операции в шумной обстановке снижает когнитивную функцию мозга. Это является возможным объяснением, почему у детей, посещающих школы в шумных районах, успеваемость ниже, чем у их сверстников, о чем свидетельствуют проведенные исследования.

Одним из результатов воздействия шума является создание коммуникационных трудностей. Человек вынужден говорить громче, чтобы его услышали и правильно поняли. Выходом из данной ситуации могут стать беруши, шумоподавляющие наушники, звукоизоляция в доме или даже переезд в более спокойный район для жизни.



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