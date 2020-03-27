Медики рассказали, кому не рекомендуется употреблять берёзовый сок

27.03.2020, 17:09, Разное

Весной у деревьев активизируется сокодвижение, поэтому в этот период многие россияне начинают собирать берёзовый сок. Медики говорят, что пить его можно не всем, так как в некоторых случаях употребление данного напитка может оказаться причиной ухудшения состояния здоровья.

В первую очередь не стоит пить берёзовый сок людям, у которых хронические заболевания находятся в стадии обострения. Не рекомендуют медики давать напиток маленьким детям. Также следует быть осторожными при аллергии на пыльцу. Всем остальным сок, напротив, показан к употреблению, так как в его составе масса полезных витаминов и минералов, благотворно влияющих на организм человека.

Благодаря витамину B берёзовый сок положительно воздействует на нервную систему. С его помощью можно очистить кровь и ускорить расщепление камней в мочевом пузыре. Не стоит забывать и о небольшом количестве калорий в соке, что может оказаться полезным для придерживающихся диеты или худеющих людей.