 

Медики рассказали, кому не рекомендуется употреблять берёзовый сок

27.03.2020, 17:09, Разное

Весной у деревьев активизируется сокодвижение, поэтому в этот период многие россияне начинают собирать берёзовый сок. Медики говорят, что пить его можно не всем, так как в некоторых случаях употребление данного напитка может оказаться причиной ухудшения состояния здоровья.
В первую очередь не стоит пить берёзовый сок людям, у которых хронические заболевания находятся в стадии обострения. Не рекомендуют медики давать напиток маленьким детям. Также следует быть осторожными при аллергии на пыльцу. Всем остальным сок, напротив, показан к употреблению, так как в его составе масса полезных витаминов и минералов, благотворно влияющих на организм человека.

Благодаря витамину B берёзовый сок положительно воздействует на нервную систему. С его помощью можно очистить кровь и ускорить расщепление камней в мочевом пузыре. Не стоит забывать и о небольшом количестве калорий в соке, что может оказаться полезным для придерживающихся диеты или худеющих людей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / В гостях у Мег Райан: экскурсия по новому дому актрисы в Монтесито за 5 миллионов долларов

20.02 / Пользователи смартфонов Samsung по всему миру получили «странные» сообщения

25.02 / В Мурманске арестовали 15-летнего подростка, подозреваемого в покушении на убийство

07.02 / Мнение: Коротко по Крыму и Севастополю

13.02 / Валерия и Иосиф Пригожин поучаствовали в фотосессии для столичного салона Rolls-Royce

16.03 / Силён зараза! Ничто его не берёт!

02.02 / Мнение: Письмо: “Такая вот благотворительность”

04.03 / Скандалы: Фантазии Юркова

02.02 / Популярность не уберегла: Трагические судьбы актёров из «Свадьбы в Малиновке»

20.02 / Мнение: Боль, унижение и позор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска