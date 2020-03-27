 

Дочь олигарха Чигиринского отказывается от больничной еды в Коммунарке

27.03.2020, 17:09, Разное

Дочь российского бизнесмена Шалвы Чигиринского Мария не хочет употреблять еду, предлагаемую в больнице. В медицинское учреждение в Коммунарке наследница олигарха попала с коронавирусом.

Девушку госпитализировали после приезда с отдыха в Куршевеле. Как информирует телеграмм-канал Mash, девушка, только поступив в больницу, поинтересовалась, есть ли на ее территории ресторан.

Медики обеспокоены нежеланием Чигиринской питаться местной кухней, поскольку пациентам предлагают сбалансированное питание, что очень важно на пути выздоровления. Дочери олигарха, отказывающейся об больничной еды, разрешили принимать передачи от родственников.



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