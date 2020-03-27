 

У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли медицинские маски

27.03.2020, 17:08, Новости дня

У корреспондента Первого канала Евгения Попова в Нью-Йорке изъяли посылку из Азии с медицинскими масками, сообщил сам журналист в Telegram-канале.

«С сожалением сообщаем, что приобретенный вам продукт – крайне необходимая медицинская принадлежность. Нам сообщили, что товары были изъяты после доставки. Мы вернем вам деньги, чтобы возместить потерю», – сказано в письме, которое он получил, информирует РИА «Новости».

В США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 тыс. 802), Нью-Джерси (6 тыс. 876) и Калифорния (3 тыс. 802).

Ранее стало известно, что США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом. По оценкам The New York Times, коронавирусом в США инфицированы более 81 тыс. человек.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил лидерство США по числу заразившихся коронавирусом хорошо функционирующей в стране системой тестирования.

Всего тенты и грузовики могут вместить в себя 3,5-3,6 тысячи трупов, сообщила Ворси-Дэйвис. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Двоих мужчин порезали в драке у торгового центра в Москве

18.02 / Мединский посоветовал не уделять слишком много внимания «Евровидению»

17.03 / Продажу парацетамола ограничили во Франции

10.02 / Путин призвал подвести первые итоги перехода на эскроу-счета

07.02 / Российская делегация приедет в Турцию на переговоры по Сирии

09.02 / Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял

11.02 / В мире: Лавров разрушает антироссийский альянс США и ЕС

03.02 / Стойка шасси разрушилась у самолета компании «Руслайн» при посадке в Томске

11.03 / Разведсообщество США не считает, что Россия поддерживает конкретных кандидатов в президенты

13.02 / Из-за сообщения о “минировании” задержались 13 поездов. “Минером” оказался пьяный пассажир

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска