Первая ракетка мира Новак Джокович пожертвовал Сербии 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

27.03.2020, 17:08, Новости дня

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович пожертвовал Сербии 1 млн евро на закупку необходимого медоборудования в связи с пандемией коронавируса. Об этом спортсмен сообщил сербским журналистам.

«Прежде всего огромное спасибо медперсоналу, который сегодня по всему миру борется за здоровье людей и любыми способами старается помочь зараженным. Число заболевших растет каждый день, в этой связи Елена (супруга Джоковича) и наш фонд решили собрать как можно больше информации, чтобы эффективно помочь своими ресурсами, деньгами и знаниями системе здравоохранения Сербии», – сообщил Джокович, передает ТАСС.

Отметим, теннисист с супругой выделили деньги на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медоборудования, которых Сербии сейчас не хватает.

Ранее Кремль пообещал помочь Сербии в борьбе с коронавирусом, в случае, если правительство обратится за помощь.

Кроме того, в целях профилактики распространения коронавируса, президент Сербии Александар Вучич закрыл государственные границы республики на въезд. Нарушителям самоизоляции в Сербии грозит 12 лет тюрьмы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.