Новый раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip пассивно покупают в России

27.03.2020, 16:54, Новости дня

Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Z Flip с гибким дисплеем оказался недостаточно привлекательным для российских покупателей.

В частности, всего с момента поступления в продажу удалось реализовать порядка 900 устройств, что свидетельствует о недостаточном спросе. Вместе с тем эксперты уверены, что причина такого спроса состоит в том, что устройство Samsung Galaxy Z Flip обладает завышенным ценником в размере 120 тысяч рублей. Однако несмотря на данный факт, общий объем продаж на российском рынке остается в плюсе, тогда как доля бренда Samsung выросла до 21%.

Наибольшим спросом у отечественных покупателей пользуется модель смартфона Galaxy A10, на которую пришлось свыше 73 тысяч сделок на российском рынке. Эксперты прогнозируют, что общее количество продаж в нынешнем году останется на уровне 2019 года.