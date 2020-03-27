Флагман Redmi K30 Pro установил рекорд в первый же день

27.03.2020, 16:54, Новости дня

Новый смартфон Redmi K30 Pro продемонстрировал очередной рекорд продаж на местном рынке.

В частности, первая поступившая партия флагманского гаджета была распродана за рекордные 30 секунд. Таким образом, китайский бренд выручил с продажи первой партии около 14 млн долларов. Эксперты предполагают, что данный результат удалось достичь благодаря тому, что модель получила относительно доступный ценник, свойственный для флагманских устройств.

Кроме того, смартфон получил топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти. Приобрести аппарат в таком исполнении можно по цене 425 долларов. Кроме того, пока поставки на европейский рынок не планируются из-за проблем, выраженных эпидемией коронавируса.