 

Жанна Бадоева развлекается на карантине зажигательными танцами с 15-летней дочерью Лолитой

27.03.2020, 16:53, Разное

Телеведущая и режиссёр Жанна Бадоева уже несколько лет живёт с семьёй в Италии, где сейчас особенно сложная ситуация в связи с пандемией коронавируса. На странице в Instagram ведущая поделилась с подписчиками позитивным видео, показав зажигательные танцы с 15-летней дочерью Лолитой во время карантина.
В кадрах обнародованного в соцсети небольшого ролика Жанна Бадоева пытается повторять за дочерью танцевальные движения, что в итоге рассмешило обеих. В подписи к публикации телеведущая пожелала всем подписчикам здоровья, бодрости и позитивного настроения. Далее попросила «не судить строго» их с Лолитой зажигательные танцы, отметив, что старалась, однако за подростками просто «не угонишься».

В комментариях многие фолловеры просят Жанну Бадоеву рассказать о ситуации с пандемией в Италии. В ответ телезвезда призвала всех не паниковать, соблюдать меры профилактики, заметив, что её семья сидит дома на карантине, поэтому о происходящем вокруг им известно мало.



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