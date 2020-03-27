 

Озвучены цены анализа на коронавирус в частных лабораториях

27.03.2020, 16:53, Разное

В Сети появилась информация о стоимости тестирования на коронавирус в частных клиниках. Ценник за соответствующую услугу варьируется от 600 до 2000 рублей.
В Москве в настоящее время работают девять лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. В сутки они обрабатывают материалы более 4 тысяч человек. В будущем мощности планируется увеличить минимум в три раза. Заместитель столичного мэра по социальному развитию Анастасия Ракова отметила, что ранее в Москве сдать анализы на COVID-19 можно было только в государственных лабораториях.

«Гемотест», работающая в столице, берет за исследование 2 тысячи рублей. Лаборатория «Хеликс» решила немного снизить прейскурант, начав брать за тесты около 600 рублей. Представители организации отмечают, что сдать анализы может каждый желающий в независимости от того, был ли он в странах с серьезной эпидемиологической ситуацией.
Государственные лаборатории проводят тестирования на коронавирус только при госпитализации и выявлении характерных симптомов заболевания.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Скандалы: Медуза пропаганды

25.03 / Суд в США запретил выпускать криптовалюту Дурова

09.03 / Мнение: Кольца в мировой живописи

19.02 / Мнение: Красноярск – вместо Воронежа

25.03 / «В ней нет необходимости»: Во Франции объяснили, почему Макрон не надевает маску при посещении больниц

09.03 / Личное: Обвал всего

14.03 / Юлия Барановская отправилась с детьми на озеро Байкал

13.02 / Жан-Клод Ван Дамм раскрыл секрет поддержания молодости и красоты здорового тела

15.03 / В мире: Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

13.03 / #Поуши. Архитектурные решения уличных туалетов в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска