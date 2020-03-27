Озвучены цены анализа на коронавирус в частных лабораториях

27.03.2020, 16:53, Разное

В Сети появилась информация о стоимости тестирования на коронавирус в частных клиниках. Ценник за соответствующую услугу варьируется от 600 до 2000 рублей.

В Москве в настоящее время работают девять лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. В сутки они обрабатывают материалы более 4 тысяч человек. В будущем мощности планируется увеличить минимум в три раза. Заместитель столичного мэра по социальному развитию Анастасия Ракова отметила, что ранее в Москве сдать анализы на COVID-19 можно было только в государственных лабораториях.

«Гемотест», работающая в столице, берет за исследование 2 тысячи рублей. Лаборатория «Хеликс» решила немного снизить прейскурант, начав брать за тесты около 600 рублей. Представители организации отмечают, что сдать анализы может каждый желающий в независимости от того, был ли он в странах с серьезной эпидемиологической ситуацией.

Государственные лаборатории проводят тестирования на коронавирус только при госпитализации и выявлении характерных симптомов заболевания.