 

Певица Maruv пожаловалась на травлю из-за гастролей в России

27.03.2020, 16:53, Новости дня

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) пожаловалась на травлю со стороны подписчиков в соцсетях из-за ее поездки в Россию.

«Доигралась, там и оставайся. Ты думаешь, тебя кто-то примет, после того как ты туда поехала?» – прикрепила Корсун скриншоты комментариев от подписчиков.

«В какую страну и куда ехать на заработки – это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать – это нормально!» – возмутилась певица в Instagram.

Напомним, ранее Maruv пожаловалась, что столкнулась с хамством в украинском консульстве, когда пыталась выяснить, как ей вернуться на Украину после введения в стране карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границы страны, в том числе и для оставшихся за рубежом украинцев. Он заявил, что просил граждан вернуться в страну еще две недели назад.

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