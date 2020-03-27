«Милош был несвободен»: Ирина Антоненко рассказала про знакомство с Биковичем

27.03.2020, 16:53, Разное

Ирина Антоненко рассказала, что во время ее знакомства с Милошем Биковичем он был не свободен. По словам актрисы, работа в сериале «Магомаев» с ним стала большим опытом для нее.

«Тогда Бикович еще не был настолько знаменит. Мы познакомились на пробах, но я не сразу запомнила его имя. Приходилось постоянно переспрашивать у всех окружающих, как его зовут. Мне послышалось, что его называли Мишей, но я боялась, что окажусь в неудобной ситуации, из-за чего постоянно уточняла. Также мне было неизвестно, кто именно будет играть Муслима Магомаева. Когда я впервые посмотрела Биковичу в глаза, то представила успех будущего сериала», – пояснила актриса.

По словам Антоненко, первой сценой с Биковичем было знакомство Магомаева с его будущей супругой. Для реалистичности эмоций ей пришлось представить, что между ними с актером присутствует некая влюбленность. Благодаря харизме Биковича сделать это оказалось не сложно.

«Я всегда была очень привередливой в отношении мужчин. Бикович обладает неким шармом, перед которым сложно устоять. На съемках я заметила, как он ведет себя с окружающими, представительницами противоположного пола и простыми помощниками. По поводу Милоша я никогда не задумывалась, так как он был несвободен», – пояснила Антоненко.