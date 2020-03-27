Врач из Сочи осудил распространение фейков о коронавирусе от своего имени

27.03.2020, 16:53, Новости дня

В соцсетях появился текст «советов» от медика, который якобы рассказал, как будут развиваться события по эпидемии коронавируса, если население по-прежнему продолжит игнорировать рекомендации о самоизоляции. Однако упомянутый врач Станислав Яшников опроверг свое участие в распространении этих сведений на своей странице во «ВКонтакте».

В распространенном фейке медик якобы дал ценные советы, что должен делать каждый в сложившихся условиях. Среди тезисов звучало и то, что тяжелобольными пациентами врачи вообще не будут заниматься, отдавая все внимание пациентам средней и легкой степени.

Упоминание представителя медицины как автора придал сообщению повышенную степень доверия, что в свою очередь привело к массовому распространению информации.

В связи с этим, данный пост стал активно распространяться по социальным сетям и популярным сайтам. Одни пользователи распространяли его через свои аккаунты под названием «Просто очень убедительный текст, для не совсем еще убедившихся», другие изменяли первый абзац для смены источника информации, третьи разбирали на абзацы и добавляли в свои собственные посты.

26 марта в фейке упомянули конкретного человека – якобы автором был заведующий хирургией восьмой краснополянской больницы Сочи Станислав Яшников.

Яшников на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовал опровержение своего участия в распространении недостоверной информации.