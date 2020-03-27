Собянин открыл самый крупный коронавирусный стационар в московской больнице

27.03.2020, 16:53, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 имени Филатова на Вешняковской улице.

«В Москве продолжается резервирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тыс. коек. Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2,7 тыс. сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай бог, чтобы помощь в полном объеме не понадобилась, но если она понадобится, Филатовская больница готова», – сообщил глава города, передает ТАСС.

По его словам, порядка 2 тыс. человек занимаются ремонтно-реставрационными работами по подготовке больничной сети города. Градоначальник подчеркнул, что сотрудники клиники приняли мужественное решение – работать в такой непростой ситуации.

«За столь короткое время работали в трех направлениях: безопасность сотрудников, средства индивидуальной защиты у нас в досрочном объеме и количестве; были проведены многочисленные вебинары, лекции, инструктажи, были задействованы кафедры на территории больницы; проинструктировали каждого сотрудника, который будет работать в очаге. Была создан дезинфекционная служба в больнице, которая будет проводить постоянную текущую обработку коридоров и палат. Медикаменты, лекарственные препараты в больнице есть в полном объеме», – рассказал главврач больницы №15 Валерий Вечорко.

Отмечается, что три корпуса Филатовской больницы перепрофилировали и подготовили для приема больных коронавирусом. Клиника полностью оснащена и имеет все необходимое для помощи заболевшим. В общей сложности учреждение рассчитано на 1,3 тыс. коек, включая родильный дом на 170 коек и реанимацию на 111 коек.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявлял, что, на его взгляд, пик распространения коронавируса в Москве придется на середину – конец следующей недели.

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