Китайский бизнесмен заработал $1,9 миллиарда на росте спроса на маски из-за коронавируса

27.03.2020, 16:50, Новости дня

Вспышка коронавируса, которая переросла в пандемию, привела к нехватке хирургических масок и вызвала всплеск спроса на ткани на полимерной основе, используемые для производства масок. Это спровоцировало скачок акций компании Dawn Polymer, производящей такие ткани, пишет Financial Times.

При доле в 40% на рынке специальных тканей, используемых для изготовления масок в Китае, акции Dawn Polymer взлетели на 417% в течение шести недель после 20 января, когда страна объявила о распространении вируса.

Стоимость доли Юй Сяо Нина (Yu Xiaoning), основателя и председателя совета директоров Dawn Polymer Group, и его жены Хань Лимэй в компании, которую они контролируют, к 9 марта выросла более чем на 13,5 миллиарда юаней ($1,9 миллиарда) до 16,8 миллиарда юаней.

Цена акций с тех пор снизилась, поскольку распространение вируса в Китае замедлилось, но Юй и его жена стали одними из крупнейших в мире бенефициаров беспрецедентного спроса на маски.

Юй основал Dawn Polymer в 2002 году и стал совершенствовать производство тканей для масок во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году.

Но поскольку спрос на маски растет по всему миру, его компания сталкивается с новой сильной конкуренцией. Некоторые крупные группы, включая китайскую нефтяную компанию Sinopec, объявили о начале производства материалов.