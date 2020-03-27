В Ярославской области коронавирус выявлен у двух жителей

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27.03.2020, 16:50, Новости дня

В Ярославской области коронавирус выявлен еще у одного жителя. По словам представителей Роспотребнадзора, новый заболевший вернулся из Европы. Мужчина сразу же был отправлен в изолированный бокс еще до постановки диагноза, сообщает ГТРК "Ярославия".

Его жена тоже изолирована, правда, оба повторных анализа отрицательные. Выяснилось также, что женщина работает в Детском отделении центральной городской больницы Ярославля. В целях профилактики решено временно приостановить работу отделения, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом. Под контролем врачей также все пациенты больницы, находившиеся там после возвращения медика из-за границы, и их родители. Правоохранительные органы дадут оценку действиям самого врача, уточняется в официальном сообщении оперативного штаба.

Эпидемиологическая ситуация в области обсуждалась сегодня на заседании под руководством губернатора Дмитрия Миронова. Теперь в регионе два официально зарегистрированных случая коронавирусной инфекции. Две пробы находятся под сомнением. Всего за минувшие сутки обследование на вирус прошли 373 человека.

Первая заболевшая пока остается в ярославской инфекционной больнице. Как рассказала главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина, женщина в удовлетворительном состоянии. После результата контрольного анализа будет решаться вопрос о том, когда она сможет перейти на домашний режим.

Текст:

ГТРК "Ярославия"



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