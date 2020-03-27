 

Суд в Киеве арестовал подозреваемого в убийстве экс-главу МИД

27.03.2020, 16:48, Новости дня

Шевченковский районный суд Киева на заседании в пятницу арестовал до 25 мая экс-главу министерства иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, и назначил за него залог в 500,5 тыс. долларов.

«Ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемому Кожаре… меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления определить в границах срока досудебного расследования – на 60 суток, которые исчислять с 27 марта 2020 года до 25 мая 2020 года включительно…. Определить Кожаре залог в размере… 14 083 400 гривен (500,5 тысяч долларов – ред.)», – зачитал решение следственный судья, передает РИА «Новости».

В то же время адвокат экс-министра Александр Шира заявил, что согласно результатам экспертизы, образцы ДНК, выявленные на пистолете, совпадают с ДНК погибшего и не совпадают с ДНК Кожары. По словам защитника, четыре экспертизы свидетельствуют о том, что Кожара не убивал Старицкого.

«Оснований для применения к Кожаре меры пресечения в виде содержания под стражей сегодня нет», – сказал адвокат.

Также в ходе заседания бывший депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Владислав Лукьянов сообщил о готовности взять под поручительство Кожару.

Ранее стало известно, что Кожара задержан правоохранителями по подозрению в убийстве, которое он якобы совершил в собственном доме. 



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