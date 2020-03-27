Грузовики для трупов появились на улицах Нью-Йорка

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27.03.2020, 16:48, Новости дня

На улицах Нью-Йорка установили грузовики-холодильники для трупов, чтобы разгрузить морги в условиях пандемии коронавируса, сообщило издание New York Daily News.

Грузовики будут вывозить тела, если морги в городе не будут справляться.

«Мы переживаем кризис здравоохранения, город объявил режим чрезвычайной ситуации», – сообщила официальный представитель властей города Аджа Ворси-Дэйвис, информирует РИА «Новости».

Также в Нью-Йорке устанавливают палатки для хранения тел умерших от коронавируса.

В США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 тыс. 802), Нью-Джерси (6 тыс. 876) и Калифорния (3 тыс. 802).

Ранее стало известно, что США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом. По оценкам The New York Times, коронавирусом в США инфицированы более 81 тыс. человек.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил лидерство США по числу заразившихся коронавирусом хорошо функционирующей в стране системой тестирования.

Всего тенты и грузовики могут вместить в себя 3,5-3,6 тысячи трупов, сообщила Ворси-Дэйвис. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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