 

Лукашенко призвал задуматься о рукотворном происхождении коронавируса

27.03.2020, 16:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый коронавирус и ситуация вокруг него могут быть рукотворными.

Белорусский лидер заявил, что когда закончится ситуация с коронавирусом и спадет психоз, он расскажет на эту тему «много интересного», передает БелТА.

Глава государства также предложил задуматься, является ли коронавирус чем-то случайным, или же рукотворным, кому это было нужно, кто и как пытался использовать эту ситуацию в своих интересах.

«Каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят. Но мы на эту тему поговорим потом», – заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не пользуется маской и респираторами, а также не стал отказываться от рукопожатий для защиты от коронавируса.

До этого белорусский президент заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную Пасху – 19 апреля. При этом Белоруссия призвала Россию вместе бороться с пандемией в рамках Союзного государства.



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