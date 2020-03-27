 

В США начнут лечить COVID-19 плазмой крови переболевших людей

27.03.2020, 16:47, Новости дня

В Нью-Йоркской больнице Маунт Синай врачи вскоре начнут проводить экспериментальное лечение COVID-19 плазмой крови пациентов, которые выздоровели от этой болезни. Об этом сообщает New York Times.

Во вторник, 24 марта, американское Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами (FDA) разрешило применять плазму переболевших COVID-19 для экспериментального лечения этой болезни.

Плазмой называют жидкую часть крови (кровь без форменных элементов). В плазме крови людей, которые перенесли COVID-19, много антител против нового коронавируса. Применение плазмы с антителами в лечении разных инфекций имеет долгую историю.

Такую терапию планируется применять для людей с течением болезни средней тяжести, которые начали испытывать затруднения с дыханием. Больным с тяжелыми осложнениями экспериментальное лечение не будет назначаться.

Сообщение, в котором больница Маунт Синай просит переболевших людей сдавать кровь для изготовления лечебной плазмы, получило вирусное распространение. Врачи сообщили New York Times, что они быстро получили 2000 добровольцев.

Окажется ли успешным использование плазмы, полученной от переболевших COVID-19, сейчас сложно предсказать. Качественные (рандомизированные, контролируемые) исследования не проводились не только во время этой пандемии, но и во время вспышек других коронавирусных заболеваний (SARS, MERS). Данные лечения пациентов с COVID-19 в Китае очень ограниченные (10 пациентов), они были опубликованы в нерецензируемом журнале.



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