 

«Первые уроки вокала»: Ани Лорак показала редкое видео из архива

27.03.2020, 16:30, Разное

Певица Ани Лорак поделилась редким видео из личного архива. Урок вокала в 15 лет произвел впечатление на поклонников в Instagram. В комментариях они восхищаются красотой и талантом артистки.
Юная девушка, застенчиво улыбаясь, повторяет вслед за учителем под аккомпанемент фортепиано правильную распевку, исправляет ошибки в тональности. Она смущается процесса съёмки, видно, что это первый подобный опыт. Впереди Ани Лорак ждет множество таких уроков, овации зрительного зала, успех «Shady Lady» на международном конкурсе «Евровидение-2008», где она заняла второе место, уступив только Диме Билану с его песней «Believe».

Аплодисменты и поклонники, аншлаги в зрительных залах. А это первый урок, говорят, он самый трудный. Ани Лорак сопроводила пост словами «Как закалялась сталь». Подписчики восторгаются её природной красотой, талантом и трудолюбием.



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