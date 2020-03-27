Джиган учит дочерей метать ножи и орудовать бейсбольной битой

27.03.2020, 16:30, Разное

Популярный рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовал ряд видео, снятых во время прогулки со старшими дочерьми Ариелой и Леей. На кадрах представлено, как рэпер учит девочек метать ножи и орудовать бейсбольной битой.

Семья Джигана и Оксаны Самойловой около недели назад вернулась в Москву после длительного пребывания в США, где родился их четвёртый ребёнок – сын Давид. Ещё будучи в Майами, рэпер начал удивлять подписчиков в соцсети неадекватным поведением и высказываниями, из-за чего ему некоторое время пришлось провести в рехабе. После этого Джиган уверял, что с ним всё в порядке, однако и в Москве он продолжает вести себя скандально. Так, музыкант уже дважды нарушил карантин, сначала устроив дома вечеринку для друзей, а затем пригласив к себе тренера.



В недавних видео Джиган демонстрирует «игры» с дочерями. Старшую девочку рэпер учит метать большой нож, а средняя в это время упражняется с битой, разбивая на лету коробки из-под пива. Отец словами поддерживает Ариелу и Лею, советуя «добивать» падающие на землю коробки и стараться при этом не зацепить бегающих вокруг них домашних питомцев.