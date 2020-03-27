Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом

27.03.2020, 16:30, Новости дня

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом и принял решение самоизолироваться.

«По врачебному совету я сдал анализ на коронавирус. Анализ позитивный. К счастью, симптомы незначительные, я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы следовали рекомендациям Национальной службы здравоохранения и спасали жизни», – отметил Хэнкок в своем Twitter.

Напомним, глава британского правительства Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании. На сегодняшний день порядка 1,7 млрд человек в мире находятся на карантине.

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