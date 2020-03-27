 

Два сайта с онлайн-игрой об убийстве учителей заблокированы в Чувашии

27.03.2020, 16:30, Разное

В Чувашии по решению суда были заблокированы два сайта с игрой, в которой пропагандировалось убийство учителей. Информация об администраторах ресурсов пока отсутствует.
В пресс-центре прокуратуры Чувашии отметили, что игры представляли собой флеш-программы, популярные в начале нулевых. В обоих случаях игрокам предлагалось при помощи определенных предметов совершить насильственные действия в отношении учителей. Несмотря на наличие запрещенного контента, ресурсы не требовали регистрации и не имели никаких возрастных ограничений.

«Войти на сайты мог каждый желающий. Не исключено, что ресурсы пользовались популярностью в локальном сегменте интернета среди школьников. В играх, представленных на сайтах, были выявлены явные признаки нарушения законодательства, касающиеся призывов к насилию и публикации материалов без предупреждения о возрастных ограничениях», – говорится в сообщении прокуратуры.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобные игры «способствуют популяризации насилия среди несовершеннолетних». Суд удовлетворил требования прокуратуры по поводу блокировки вышеописанных ресурсов в полном объеме. В настоящее время ресурсы с запрещенными играми недоступны.



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