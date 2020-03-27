Всех депутатов Госдумы проверят на коронавирус

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27.03.2020, 16:27, Новости дня

Все депутаты Государственной думы в понедельник будут проходить тесты на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутатов и аппараты фракций.

На сегодняшний день подтвержденных случаев заражения среди депутатов Госдумы нет. 12 марта председатель нижней палаты российского парламента Владимир Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катаносова и аннулировал его пропуск, Катаносов вернулся из Франции и три дня появлялся на заседаниях. 17 марта ЛДПР внесла постановление о лишении его мандата.

Вчера источники РБК и «Ведомостей» рассказали, что в администрации и управлении делами президента России после первичного тестирования на коронавирус выявили несколько случаев заражения. Инфицированные и контактировавшие с ними люди изолированы.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусной инфекцией. С президентом он не контактировал, добавил Песков.

По информации «Медузы», коронавирусную инфекцию обнаружили также у одного из сотрудников аппарата правительства. По данным источников «Русской службы Би-би-си», он работает в департаменте оборонной промышленности. По их словам, признаки инфекции выявлены еще у по меньшей мере троих сотрудников аппарата правительства. В пресс-службе правительства заявили, что это неправда.

  • В России за последние сутки число случаев заражения коронавирусом выросло до 1036. Об этом сообщил оперативный штаб. На утро 27 марта выявлены 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 157 из них – в Москве.

  • Радио «Свобода»

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