 

ICU закупила тесты на коронавирус и реанимационное оборудование в опорные киевские больницы

27.03.2020, 16:27, Новости дня

ICU профинансировала поставку реанимационного оборудования, расходных материалов для реанимаций и единственно точных тестов для диагностики коронавируса в опорные больницы Киева для взрослого населения, а также в перинатальный центр для беременных, сообщает пресс-служба компании.

“Сейчас чрезвычайно важно обеспечить наших граждан доступом к максимальному количеству высокоточных тестов в больницах, врачей – защитить от заражения, помочь им справиться с пиковыми нагрузками. И не забывать призывать своих сотрудников и всех знакомых соблюдать карантин и беречь себя”, – говорит о своих приоритетах соучредитель ICU Константин Стеценко.

Для Александровской городской клинической больницы, принимающей основной поток пациентов с подозрением на COVID-19, ICU приобрела 200 дополнительных тестов методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР-тесты). Это единственно точные тесты для определения коронавируса.

Фото: icu.ua

Для городской больницы №4 – одной их трех опорных киевских больниц, полностью перепрофилированных под лечение взрослых пациентов с COVID-19, ICU обеспечила 4750 единиц реанимационных расходных материалов: вирусобактериальных фильтров, дыхательных контуров, эндотрахеальных трубок, кислородных масок и дренажных мешков.

Киевский перинатальный центр, принимающий беременных и рожениц с вирусными инфекциями, получил три реанимационных монитора all-in-one, которые позволяют следить за всеми жизненными показателями пациентов в критических состояниях.

“Важна любая поддержка, независимо от суммы. Мы призываем бизнес быть социально ответственным как никогда, помогать медикам и населению справиться с этой бедой, чтобы вернуть жизнь страны в нормальное, здоровое русло с минимальными потерями”, – подчеркивает соучредитель группы Макар Пасенюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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