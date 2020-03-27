В Виннице закрыли роддом из-за коронавируса у пяти его сотрудников

27.03.2020, 16:27, Новости дня

В Виннице у пяти сотрудниц акушерского корпуса родильного дома №2 выявили коронавирус. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга рассказал мэр города Сергей Моргунов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

В данный момент учреждение закрыто, в нем под наблюдением врачей остаются семь рожениц и четыре беременные женщины.

Он рассказал, что первой заболевшей в городе стала 42-летняя женщина, которая контактировала с приехавшими из Польши людьми, а также четыре женщины от 30 до 60 лет, с которыми она контактировала на работе.

“Это действительно сотрудники роддома №2”, – сказал Моргунов.

По его словам, состояние здоровья первой заболевшей приближается к удовлетворительному. Остальные четыре женщины сейчас находятся на карантине, клинические проявления респираторного заболевания у них отсутствуют. Одна из этих пациенток выехала из квартиры, где живет ее семья, и самоизолировалась в отдельной квартире.

“Сегодня будет продолжен сбор биологического материала для исследования пациентов и персонала. Обстоятельства, конечно, требуют удерживать их на карантине до получения результатов обследования на наличие коронавируса. Технологические возможности нашей лаборатории весьма ограничены, поэтому необходимо подождать определенное время”, – подчеркнул мэр.

Он добавил, что медперсонал, который был за пределами медучреждения, в настоящее время находится в самоизоляции.

В Украине, по информации Минздрава на утро 27 марта, подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек скончались (после этого местные власти информировали о новых случаях инфицирования). Днем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе выявлено еще восемь новых случаев. “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 542 тыс., из них 24 361 человек умер, более 124 тыс. выздоровели.