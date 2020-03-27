 

ЕГЭ-2020 задумали перенести на август

27.03.2020, 16:26, Новости дня

По словам экспертов, сейчас школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам.

Основной период ЕГЭ могут перенести на август 2020 года. Такое предложение направил в правительство зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР), сообщают РИА Новости.

Также он призвал сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.

Депутат пояснил, что согласно оценкам экспертов, уровень дистанционного образования, которое было введено из-за распространения коронавируса, не вполне устраивает школьников и их родителей. По словам аналитиков, система оказалась не готова к массовому переходу на дистанционное образование, а многие уроки свелись просто к конспектированию учебных параграфов.

«Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам. Без переноса ЕГЭ это сильно ударит по общей успеваемости и снизит баллы для поступления», – пояснила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Кроме того, авторы инициативы в письме отметили наличие повышенного стрессового фактора, вызванного пандемией. По их словам, это мешает образовательному процессу.

Ранее во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля объявили каникулы из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, досрочный период ЕГЭ перенесли на основной этап сдачи в июне. Изначально досрочный период должен был начаться 20 марта и продлиться до 13 апреля. В нем планировали принять участие 32 тысячи человек.



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