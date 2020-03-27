Число заболевших коронавирусом в России превысило 1000 человек

27.03.2020, 16:26, Новости дня

За сутки выявлено 196 новых случаев.

За сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом в 16 регионах (157 из них – в Москве), сообщил оперативный штаб. Это рекордный прирост в стране за все время. Таким образом общее число инфицированных выросло до 1036 (из них 703 в Москве).

Кроме того, в Москве зафиксирована еще одна смерть пациента с положительным тестом на COVID-19. Таким образом число летальных исходов от коронавируса в России достигло трех. Выздоровели 45 человек (+7 выписанных за сутки). Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 145 134 человека.

Днем ранее число зараженных в РФ составляло 840.

25 марта президент Владимир Путин объявил, что девять дней с 28 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими с сохранением зарплаты. Длинные выходные нужны, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в стране, сказал Путин. Он призвал россиян поберечь близких, проявить дисциплину и ответственность и «самое главное — побыть дома».

Позднее Минтруд объяснил условия, по которым будет устроена нерабочая неделя в России. Работать в объявленные сроки продолжат медицинские учреждения, магазины, аптеки, банки, транспорт и органы власти.